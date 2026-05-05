Uso consapevole e responsabile della rete | le idee degli studenti per un mondo digitale

Un progetto rivolto agli studenti mira a promuovere un uso più consapevole e responsabile della rete, con l’obiettivo di sensibilizzare sui comportamenti corretti nel mondo digitale. Si tratta del «Percorso 3R - Rispetto, Responsabilità, Relazioni», promosso dal Servizio Tutela minori e adulti vulnerabili in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale scolastica della diocesi. L’iniziativa coinvolge le scuole con incontri e attività dedicate all’educazione digitale.

Educare i giovani a un uso consapevole, responsabile e rispettose del digitale. È l’obiettivo del «Percorso 3R - Rispetto, Responsabilità, Relazioni» promosso dal Servizio Tutela minori e adulti vulnerabili in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale scolastica della diocesi di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

GIOVANI E USO DEI SOCIAL: IRIGEM PREMIATO PER IL PROGETTO 'PAROLE IN RETE' | 11/02/2026

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