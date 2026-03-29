I flotilleros di lusso la sinistra pro islam i bagordi del No | ecco il podio dei peggiori

Questa settimana, tra le notizie più discusse, ci sono i flotilleros di lusso e le dichiarazioni della sinistra pro islam. Inoltre, si sono verificati alcuni episodi legati alle manifestazioni del No e ai loro festeggiamenti. In particolare, al terzo posto si trovano i flotilleros influencer che sono stati visti in vacanza a Cuba.

Al terzo posto del podio dei peggiori questa settimana abbiamo i flotilleros-influencer in gita a Cuba. Dopo essersi ripresi dalle fatiche della crociera nel Mediterraneo che li ha portati, con alterne vicende, alla volta di Gaza, ecco i nostri eroi partire per l’Avana per rompere l'embargo di Trump. Partiti alla volta dell’isola avamposto del comunismo, circa 650 delegati della sinistra internazionale hanno trovato un comodo alloggio al Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá. Mica una bettola. Si tratta di un hotel a cinque stelle dove una camera costa tra i 130 e i 520 dollari a notte. Una cifra esorbitante che la maggior parte dei cubani non potrebbe permettersi nemmeno dopo un anno di duro lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I flotilleros di lusso, la sinistra pro islam, i bagordi del No: ecco il podio dei peggiori Articoli correlati Le miopie sinistre, il bavaglio grillino e i pro Maduro: ecco il podio dei peggioriAl terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo gli acchiappafantasmi della sinistra, quelli per cui la sola emergenza nazionale... Leggi anche: La sinistra contro l'Ice, il coro anti-Ponte e il segretario generale dell'Anm: ecco il podio dei peggiori Tutto quello che riguarda I flotilleros di lusso la sinistra pro... Explora I, come si viaggia a bordo della prima nave di lusso di MSCPer le crociere il 2026 sarà un anno record, e le crociere di lusso, come quelle offerte da Explora Journeys, avranno la loro parte. Secondo le previsioni diffuse dagli addetti ai lavori, nel 2026 ci ... vanityfair.it Lusso, i grandi marchi puntano su flagship ed eventi. Retail concentrato in un numero ridotto di cittàSe i consumi flettono e gli italiani tirano la cinghia, c’è un mondo altro, una piccola percentuale a dir la verità, che questi problemi sembra non averli. È il target del lusso e del super lusso, un ... repubblica.it