Le donne nei musei Debutta ’Magnificat’ Una lunga kermesse sulle storie da riscoprire

Una nuova iniziativa culturale prende il via nei centri civici di Monza, con l'obiettivo di mettere in luce le storie di donne attraverso musica e poesia. La serie di eventi si chiama “Magnificat - Donne straordinarie nei musei lombardi” ed è promossa dalla Direzione regionale Musei Lombardia. L’idea è dell’ideatrice e presidente della Casa della Poesia, che ha organizzato una lunga serie di appuntamenti dedicati alla riscoperta di figure femminili importanti.

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