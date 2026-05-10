Le donne nei musei Debutta ’Magnificat’ Una lunga kermesse sulle storie da riscoprire
Una nuova iniziativa culturale prende il via nei centri civici di Monza, con l'obiettivo di mettere in luce le storie di donne attraverso musica e poesia. La serie di eventi si chiama “Magnificat - Donne straordinarie nei musei lombardi” ed è promossa dalla Direzione regionale Musei Lombardia. L’idea è dell’ideatrice e presidente della Casa della Poesia, che ha organizzato una lunga serie di appuntamenti dedicati alla riscoperta di figure femminili importanti.
Parte dai centri civici di Monza la kermesse di eventi musicali e poetici “Magnificat - Donne straordinarie nei musei lombardi“ promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, da un’idea di Antonetta Carrabs, presidente della Casa della Poesia. La manifestazione è composta da nove appuntamenti in scena, fino al 26 settembre in altrettanti musei, con l’Associazione Musicale Duomo (direzione musicale di Roberto Porroni). Seguendo il format del concerto letterario, la voce narrante della drammaturga Antonetta Carrabs, accompagnata da musicisti di fama internazionale, condurrà i partecipanti nelle vite di Ermengarda, Beatrice e Isabella d’Este, Agnese Besta, Paola Castiglioni Litta e della Regina Margherita di Savoia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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