A partire dall’8 maggio, la regione Lombardia organizza una serie di nove eventi dedicati a musica e poesia intitolata Magnificat. La rassegna si svolgerà fino al 26 settembre e coinvolgerà musei speciali della zona. Gli appuntamenti sono stati programmati per offrire uno spazio di espressione dedicato a figure femminili considerate straordinarie. La proposta mira a valorizzare le donne attraverso performance artistiche in ambienti culturali di rilievo.

Una rassegna di musica e poesia, Magnificat. Donne straordinarie, è la proposta della direzione regionale Musei nazionali Lombardia a partire dall’8 maggio, per nove appuntamenti, sino al 26 settembre. È curata dalla Casa della Poesia di Monza, drammaturgia e voce di Antonetta Carrabs, con l’ Associazione Musicale Duomo, diretta da Roberto Porroni. Seguendo il format del concerto letterario, la voce narrante di Antonetta Carrabs, sulle note di musicisti di fama internazionale, racconterà le vite di Ermengarda, Beatrice e Isabella d’Este, Agnese Besta, Paola Castiglioni Litta e della Regina Margherita di Savoia. Storia, poesia, teatro e musica concorrono al racconto di queste grandi protagoniste della storia italiana, le cui vicende sono fortemente intrecciate alle collezioni dei musei che ospitano gli spettacoli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Magnificat, donne straordinarie per musei speciali

Notizie correlate

8 marzo nei musei statali: ingresso gratuito per tutte le donne e guida completa agli eventi specialiDomenica 8 marzo, per la Giornata della donna, l’ingresso ai musei e parchi archeologici statali sarà gratuito per le donne, con visite guidate...

Leggi anche: Nove donne straordinarie raccontate da altrettante studiose e giornaliste. Donne nella Storia, lo spazio di iO Donna dedicato alle vite straordinarie di autrici, politiche, scienziate e pioniere diventa un Vodcast in 9 puntate.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Magnificat, donne straordinarie per musei speciali; Concerti letterari al museo, dalla Certosa di Pavia a Castello di Sirmione.

Magnificat, donne straordinarie per musei specialiUna rassegna di musica e poesia, Magnificat. Donne straordinarie, è la proposta della direzione regionale Musei nazionali Lombardia a ... ilgiorno.it

Marie Chouinard: «Il Magnificat dà voce a tutte le donne»Sulle note del Magnificat di Johann Sebastian Bach si è aperta a Vicenza la nona edizione di Danza in Rete Festival, evento diffuso promosso dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza fino al ... avvenire.it

Il “Magnificat” di Alda Merini in scena il 24 al Santuario di Caravaggio Lo spettacolo, interpretato dall'attrice Arianna Scommegna, sarà con ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria https://www.teleradiocremona.it/2026/05/05/il-magnificat-di-alda-me - facebook.com facebook

#25aprile #Trieste Cena dai turchi: spumante metodo classico 'Magnificat' Gori (Nimis_UD), millesimato 2020, 80% PN 20% Chardonnay; antipasto (olive, S. Daniele, bresaola, confettura di fichi); asparagi-funghi-parmigiano by Hasan (+ Sauvignon Borgo Con x.com