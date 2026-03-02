L’8 marzo nei luoghi della cultura | gratuità per le donne nei Musei civici fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi

L’8 marzo, nei musei civici di Firenze e a Palazzo Medici Riccardi, le donne potranno entrare gratuitamente. L’amministrazione comunale ha deciso di offrire l’accesso libero ai luoghi della cultura in questa giornata dedicata alla celebrazione delle donne. L’iniziativa mira a incentivare la visita ai musei e a rendere più accessibile il patrimonio artistico della città.

Dai segreti politici di Eleonora de Toledo alla vita in clausura di suor Giustina: gli itinerari speciali organizzati dalla Fondazione MUS.E FIRENZE – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’amministrazione cittadina promuove una specifica iniziativa di valorizzazione e accessibilità del patrimonio artistico. Durante l’intera giornata di domenica 8 marzo, i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi garantiranno l’ingresso a titolo gratuito a tutto il pubblico femminile, nei limiti della capienza delle strutture. Parallelamente all’apertura gratuita, la Fondazione MUS.E ha strutturato due appuntamenti di approfondimento rivolti a giovani e adulti, focalizzati su figure femminili di rilievo per la storia del capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Benozzo Gozzoli 1420 1497 Cappella dei Magi Palazzo Medici Riccardi Firenze. Meraviglioso dettaglio. Angeli che raccolgono fiori x.com

Questa immagine è un dettaglio dell'opera "Angeli che raccolgono fiori in un paesaggio celeste", parte del ciclo di affreschi della Cappella dei Magi situata a Palazzo Medici Riccardi a Firenze. Di Benozzo Gozzoli (Benozzo di Lese di Sandro). Circa 1459-146 - facebook.com facebook