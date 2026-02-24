Le spiagge più belle d'Europa | quali sono le due italiane in classifica una sul podio

Il report di Time Out rivela che due spiagge italiane si trovano tra le più belle d'Europa, grazie alle loro acque cristalline e alle lunghe distese di sabbia. La causa di questa presenza è la qualità dei paesaggi e i servizi offerti, che attirano turisti da tutto il continente. Una di queste spiagge si distingue per la sua posizione privilegiata e il mare turchese. La classifica mette in evidenza la varietà del patrimonio costiero italiano.

Caraibi? Maldive? Sì, bellissimi: ma a quanto pare anche l'Europa se la cava. Time Out ha stilato la classifica delle più belle spiagge: doppietta per l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quali sono le spiagge più belle del mondo: due italiane tra i consigli di viaggio del 2026Scopri le spiagge più belle del mondo secondo i riconoscimenti del 2026, con due italiane tra i migliori esempi di eccellenza.

Quali sono i 100 piatti più buoni del mondo: sul podio della classifica due specialità italianeScopri i 100 piatti più deliziosi del mondo secondo Taste Atlas, con due specialità italiane e una ricetta paraguayana tra le prime posizioni.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Spiagge più belle del mondo, siete d'accordo con questa classifica?; Le 10 spiagge più belle del mondo 2026: due italiane nella classifica di lusso; La spiaggia più bella del mondo? È in Messico. Ecco la top 20, con Sardegna e Lampedusa; Tripadvisor, dal Messico a Creta: le 10 spiagge più belle del mondo.

Queste sono le spiagge più belle del mondo del 2026 secondo Tripadvisor: al primo posto un paradiso tropicale (privato)La classifica 2026 è ufficiale. Tripadvisor, la più grande piattaforma di viaggi al mondo con oltre un miliardo di recensioni, ha pubblicato i Travellers’ Choice Awards Best of the Best Beaches 2026 ... greenme.it

Le spiagge Best of the Best al mondo secondo TripAdvisor: l’Italia è ottavaLa classifica è dominata da Isla La Passion (Messico): la più votata per l’Italia è la spiaggia La Pelosa, in Sardegna,ottava e unica in Top Ten. tgcom24.mediaset.it

Giusi Casada. manonlisaaaa · Manon Lisa réécriture Le pêcheur Me Gustas Tù. Orgoglio Sardegna! La Pelosa entra nella top 10 delle spiagge più belle del mondo ai Travellers’ Choice Awards 2026 di Tripadvisor (8ª al mondo e 4ª in Europa!). Acque cris - facebook.com facebook