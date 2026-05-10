Lazio-Inter le pagelle | come gira la ThuLa Sucic altro gioiello

Nella partita tra Lazio e Inter, la squadra nerazzurra ha ottenuto una vittoria senza difficoltà, superando facilmente gli avversari biancocelesti. La squadra di casa, invece, ha mostrato alcune lacune in campo. Durante la gara, è stato evidenziato il buon rendimento di alcuni giocatori, tra cui Sucic, che ha confermato il suo talento. La vittoria ha permesso all’Inter di svincolarsi dai calcoli legati alla classifica.

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