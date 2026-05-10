Lazio-Inter le pagelle | come gira la ThuLa Sucic altro gioiello
Nella partita tra Lazio e Inter, la squadra nerazzurra ha ottenuto una vittoria senza difficoltà, superando facilmente gli avversari biancocelesti. La squadra di casa, invece, ha mostrato alcune lacune in campo. Durante la gara, è stato evidenziato il buon rendimento di alcuni giocatori, tra cui Sucic, che ha confermato il suo talento. La vittoria ha permesso all’Inter di svincolarsi dai calcoli legati alla classifica.
Vincere aiuta a vincere. Tolto di mezzo il peso dell’aritmetica tricolore, la Beneamata supera in scioltezza i capitolini biancocelesti. Mercoledì conterà (molto) di più, ad ogni modo Lazio-Inter finisce 0-3: le pagelle della Beneamata. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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