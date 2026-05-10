L’avvocato il mare e l’offshore

Se ne andò per l’ultimo viaggio una caldissima domenica di agosto di 13 anni fa, una notizia che lasciò il paese senza parole. La persona era un avvocato noto per aver partecipato a numerose cause legali di rilievo. La sua scomparsa fu annunciata dai familiari, e la notizia si diffuse rapidamente tra amici e colleghi. La sua vita fu caratterizzata anche da passioni che andavano oltre il lavoro, tra cui il mare e le attività offshore.

Se ne andò per l’ultimo viaggio una caldissima domenica di agosto di 13 anni fa, una notizia che arrivò all’improvviso rabbuiando il clima di festa leggermente malinconico (le ferie e le vacanze erano ai titoli di coda) che si avvertiva in città: l’avvocato Renzo Migliorini non era solo uno professionista con alle spalle uno straordinario bagaglio di conoscenze della materia, ma un personaggio carismatico del mondo che ruotava attorno al Club Nautico Versilia, consolidata eccellenza cittadina proiettata nel mondo della motonautica e della vela. Il Club non era solo sport ma anche glamour e mondanità, soprattutto negli anni ruggenti – seconda metà degli anni ‘50 in avanti - che avevano fatto della città un’eccellenza mondiale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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What If the South Never Fired on Fort Sumter

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