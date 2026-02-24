varato il primo pattugliatore offshore per la marina militare

Il varo del pattugliatore offshore “Ugolino Vivaldi” avviene a causa del completamento della fase di assemblaggio presso il cantiere Fincantieri di Riva Trigoso. La cerimonia di sabato 21 febbraio segna il primo passo verso la consegna di quattro unità destinate alla Marina Militare. Il nuovo nave, progettato per operare in mare aperto, ha già attirato l’attenzione di esperti e appassionati. La costruzione prosegue secondo i programmi stabiliti.

Sabato 21 febbraio si è svolta, presso il cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso, la cerimonia di varo del pattugliatore offshore di nuova generazione ( OPV – Offshore Patrol Vessel ) “Ugolino Vivaldi”, primo di quattro unità che Fincantieri sta costruendo per la Marina Militare. Le navi rientrano nel programma affidato a Orizzonte Sistemi Navali, joint venture tra Fincantieri (51%) e Leonardo (49%), dalla Direzione degli Armamenti Navali, parte della Direzione Nazionale degli Armamenti. La consegna dell’unità alla Marina è prevista per il 2027. Il programma OPV è stato avviato il 31 luglio 2023 col finanziamento complessivo di 925 milioni di euro per le prime tre unità, a cui è seguita una quarta ordinata ad agosto del 2024 del valore di circa 236 milioni di euro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

5G Standalone per il mondo marittimo: Ericcson e la Marina Militare Italiana iniziano i testEricsson e la Marina Militare Italiana hanno portato avanti i primi test sul 5G Standalone in mare, perché vogliono migliorare le comunicazioni navali.

La Marina Militare apre il lungomare della Base navale di Brindisi ai cittadini#Brindisi-Base navale || La Marina Militare apre al pubblico il lungomare della Base navale di Brindisi domenica 1° febbraio, tra porta Revel e porta Monsignore, dalle ore 10 alle 13.

VARATO IL NUOVO PATTUGLIATORE della MARINA MILITARE NAVE VIVALDI