Durante le festività natalizie, un’avvocata ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da un uomo che desiderava parlare con lei di persona. La donna ha spiegato che l’uomo le aveva detto di doverle parlare, ma non sono riusciti a incontrarsi prima che accadesse qualcosa di improvviso. La sua testimonianza si inserisce nel quadro di una vicenda ancora aperta, senza dettagli aggiuntivi forniti sui motivi di quel contatto.

"Mi ha chiamato nel periodo natalizio, ha detto: ‘Ti devo parlare’. Ma voleva farlo di persona. Non abbiamo fatto in tempo a vederci. Mi resterà per sempre il dubbio, il tormento di non aver saputo cosa dovesse dirmi. Non mi dò pace". L’avvocata Stefania Mannino racconta, la voce commossa e piena di ricordi, quelli che sono stati i suoi anni accanto a Pietro Gugliotta. L’ex poliziotto e componente della banda della Uno Bianca si è tolto la vita a gennaio nella sua casa di Arba, in provincia di Pordenone, dove si era trasferito da qualche tempo: si era ricostruito una vita con Anna, la seconda moglie, e da poco era andato in pensione. Un gesto, il suo, che ha lasciato sotto choc i famigliari e la piccola comunità friulana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’avvocata Mannino: "Pietro voleva parlarmi. Adesso non mi dò pace"

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