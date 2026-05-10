Il Lecco, attualmente quarto nel girone A, si presenta come una squadra di buon livello, come dimostra la posizione in classifica e la buona stagione disputata. Il tecnico Valente ha sottolineato l’importanza delle palle inattive nel prossimo incontro, evidenziando un aspetto strategico della sua squadra. La formazione lombarda, che ha già vissuto momenti nella categoria superiore, mostra ambizioni di risalita e mira a consolidare la propria posizione in campionato.

Il Lecco è un avversario di ottimo livello e lo dimostra la stagione disputata dai lombardi di Mister Valente, quarti nel girone A (quello stravinto dal Vicenza) e con ambizioni importanti per provare a tornare nella categoria disputata un paio di stagioni fa. Mister Valente può sorridere dopo il turno passato contro una ostica Giana Erminio che era anche passata in vantaggio in un derby lombardo. "Dopo il sorteggio abbiamo studiato quello che ci aspetta – ha detto il tecnico del Lecco -. Il campo di Piancastagnaio misura 102×63 ed è stato fatto dalla nostra stessa ditta e può darci una mano anche in base alle condizioni. Sono una formazione organizzata, messa bene in campo, che difende molto bene e concede poco all’avversario.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’avversario di turno. Il tecnico Valente: "Saranno importanti le palle inattive»

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