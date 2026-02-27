Roma dopo le palle inattive c’è un altro tabù da sfatare | il gol da fuori area

A Roma, il team ha segnato recentemente su calcio piazzato grazie a Cristante, ma ora si apre un nuovo obiettivo: il gol da fuori area. Dopo aver superato il tabù delle palle inattive, la squadra si concentra sui tentativi di segnare da lontano, con l’obiettivo di migliorare le proprie performance in questa fase del gioco. La ricerca del gol da fuori area continua a essere una sfida da affrontare.

Dopo aver finalmente ritrovato le reti da palla inattiva contro la Cremonese, grazie a Cristante e Ndicka, la Roma punta a riscoprire un’altra specialità del gol: i tiri da fuori area, caratteristica poco sfruttata finora e che può potenzialmente rappresentare un ulteriore step di crescita per inseguire i propri traguardi, ora che si è entrati nella fase clou della stagione. Le conclusioni dalla distanza: un tasto poco battuto. La Roma ha uno stile di gioco molto chiaro: intensità, pieno coinvolgimento di difensori e esterni nella fase di attacco, triangolazioni veloci e ricerca del gol. Una vocazione spiccatamente offensiva, tipica del calcio di Gian Piero Gasperini, confermata dalle statistiche riportate da Sofascore, che vedono i giallorossi quinti in classifica per tiri totali effettuati per partita ( 13. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

