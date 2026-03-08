Milan-Inter Stramaccioni | Le palle inattive possono essere una chiave tattica per i nerazzurri

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter nella stagione 2012-2013, ha commentato la partita tra Milan e Inter, sottolineando come le palle inattive possano rappresentare un elemento importante nel confronto tra le due squadre. Ha evidenziato che questa fase del gioco può offrire opportunità tattiche e ha indicato che le situazioni di punizione e corner potrebbero influenzare l’esito del match.

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Inter, 246° derby della Madonnina della storia. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno bisogno dei tre punti per provare a riaprire il campionato, mentre Dimarco e compagni proveranno ad allungare a +13, chiudendo definitivamente il discorso. I rossoneri si schierano con il tandem Leao-Pulisic davanti, mentre Chivu risponde con la coppia inedita formata da Esposito e Bonny. Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per analizzare il derby. Ecco, di seguito, il suo commento. "Le palle inattive possono essere una chiave tattica importante per l'Inter.