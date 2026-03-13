Tre operai hanno perso la vita in un incidente sull’A1 mentre si recavano al lavoro. L’incidente si è verificato questa mattina presto, prima dell’alba, mentre i lavoratori si trovavano in viaggio sulla strada. Le vittime erano dirette a un cantiere nella zona, secondo quanto riferito dalle autorità. La tragedia ha coinvolto un mezzo di trasporto e un veicolo in transito.

Incidente mortale sull’A1: tre operai muoiono mentre vanno al lavoro. Si erano svegliati quando il cielo era ancora buio, come fanno migliaia di lavoratori ogni giorno. La sveglia prima dell’alba, il caffè bevuto in fretta, il viaggio verso il cantiere. Un’abitudine quotidiana che per tre operai di Acuto, in provincia di Frosinone, si è trasformata in una tragedia. Sono tre lavoratori della MetalArt le vittime del drammatico incidente avvenuto questa mattina, 13 marzo, poco dopo le 7, sull’ autostrada A1, nel tratto che attraversa il territorio della provincia di Frosinone. Le vittime sono: Mauro Agostini, 42 anni, falegname esperto addetto al montaggio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi sono i tre operai di Acuto morti mentre andavano al lavoro nella strage sull’A1

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