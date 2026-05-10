Lavoro dalla Regione più di 12 milioni per incentivare le assunzioni da parte di aziende e Partite Iva

La Regione Abruzzo ha pubblicato tre bandi pubblici con una dotazione totale di 12,5 milioni di euro, destinati a sostenere le assunzioni di aziende e Partite Iva. Le risorse sono finalizzate a offrire contributi economici a chi assume nuovo personale o avvia attività lavorative. Le iniziative rientrano in un progetto regionale volto a incentivare l’occupazione e favorire le assunzioni nel territorio.

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