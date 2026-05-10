Lavoro dalla Regione più di 12 milioni per incentivare le assunzioni da parte di aziende e Partite Iva
La Regione Abruzzo ha pubblicato tre bandi pubblici con una dotazione totale di 12,5 milioni di euro, destinati a sostenere le assunzioni di aziende e Partite Iva. Le risorse sono finalizzate a offrire contributi economici a chi assume nuovo personale o avvia attività lavorative. Le iniziative rientrano in un progetto regionale volto a incentivare l’occupazione e favorire le assunzioni nel territorio.
Tre avvisi pubblici con una dotazione finanziaria complessiva di 12,5 milioni di euro: è la nuova opportunità messa in campo dalla Regione Abruzzo per stimolare l’occupazione con l’erogazione di contributi alle aziende e alle Partite Iva che assumono. I nuovi avvisi, “Incentivi all’assunzione”.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Lavoro e imprese, pioggia di soldi dalla Regione: 239 milioni per assunzioni e investimenti in SiciliaIn arrivo i primi bandi gestiti da Irfis: incentivi per contratti stabili, sostegno alle aziende, interventi su energia, edilizia e rientro dei...
Leggi anche: Sicilia, stanziati 54 milioni di euro per incentivare le aziende ad assumere dipendenti del territorio