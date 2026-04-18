Sicilia stanziati 54 milioni di euro per incentivare le aziende ad assumere dipendenti del territorio

In Sicilia sono stati destinati 54 milioni di euro per promuovere l’assunzione di lavoratori locali attraverso iniziative di smart working. La misura è stata annunciata dal presidente della Regione, che ha definito l’intervento come un’opportunità per contrastare la perdita di giovani qualificati. L’obiettivo è sostenere le aziende del territorio e favorire nuove assunzioni di residenti, con un’attenzione particolare al lavoro agile.

La Sicilia ha stanziato 54 milioni di euro per un incentivo al south-working. Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ha descritto la misura come «unica nel suo genere per contrastare la “fuga dei cervelli”». Ma come funziona questa iniziativa e quali sono gli obiettivi alla base? In Sicilia stanziati 54 milioni di euro per le aziende che assumono dipendenti del territorio. Le aziende non siciliane, qualora decidano di assumere lavoratrici e lavoratori residenti in Sicilia potranno ricevere fino a 30mila euro per ciascuna persona assunta. Il tutto distribuito in cinque quote annuali da 6.000 euro. Quindi, dal 9 gennaio chiunque abbia effettuato assunzioni analoghe potrà richiedere il contributo di cui sopra, anche se le aziende hanno trasformato i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sicilia, stanziati 54 milioni di euro per incentivare le aziende ad assumere dipendenti del territorio Notizie correlate Fotovoltaico in Sicilia: finanziamenti a tasso zero per le famiglie, stanziati 12 milioni di euroABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo bando regionale per l’energia rinnovabile La Regione Siciliana, tramite Irfis, ha pubblicato un avviso per concedere... La Sicilia finanzierà le aziende non siciliane per assumere chi lavora dall’isola. Che cos’è il “South-working” e come funzionaLa Sicilia ha stanziato 54 milioni di euro in contributi a fondo perduto destinati a imprese con sede fuori dall’isola, in Italia o all’estero, che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Sicilia pagherà le aziende non siciliane per assumere chi lavora dalla Sicilia; South working, la Sicilia incentiva le aziende del Nord: 54 milioni per assumere lavoratori da remoto; Piogge record ma gli invasi restano vuoti: la crisi idrica in Sicilia non è finita; Fondo Investimenti, oltre mezzo milione a Monreale: è il Comune più finanziato. Sicilia, stanziati 54 milioni di euro per incentivare le aziende ad assumere dipendenti del territorioLa Sicilia ha stanziato 54 milioni di euro per un incentivo al south-working. Renato ... msn.com La Sicilia pagherà le aziende non siciliane per assumere chi lavora dalla SiciliaLa regione Siciliana ha stanziato 54 milioni di euro in contributi a fondo perduto destinati alle aziende non siciliane, con sede in altre regioni o all’estero, che assumono lavoratrici e lavoratori r ... ilpost.it Partecipazione da tutta la Sicilia per l'iniziativa dell'associazione Halim Moses. Il sindaco Spada: "La nostra lingua è un patrimonio vivo e lo strumento più autentico per raccontarci" #dialetto facebook La Sicilia pagherà le aziende non siciliane per assumere chi lavora dalla Sicilia x.com