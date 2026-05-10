Lavori sulla linea ad alta tensione Val Tidone chiusa per cinque giorni

Da lunedì a venerdì prossimo, la strada regionale che attraversa la Val Tidone sarà chiusa al traffico durante le ore notturne, tra le 23 e le 5 del mattino. La chiusura durerà cinque notti consecutive e riguarda un tratto della strada regionale 412. La chiusura è causata da lavori sulla linea ad alta tensione che si svolgeranno in quel periodo.

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La Sp 412 della Val Tidone sarà interessata da una chiusura notturna per cinque giorni consecutivi, da lunedì al 16 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 23 e le 5 del mattino. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra l’uscita di Locate Triulzi, in prossimità di via Molise (svincolo utilizzabile per la deviazione verso Pieve Emanuele, che resterà comunque aperto al traffico), e l’altra uscita del territorio di Locate. Si tratta di una chiusura parziale ma significativa per uno dei principali assi viari della zona, utilizzato quotidianamente da pendolari, mezzi pesanti e traffico locale. La misura si è resa necessaria per...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori sulla linea ad alta tensione. Val Tidone chiusa per cinque giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sei appuntamenti tra sport e ambiente per il 2026 dei Marciatori Alta Val TidoneTutte confermate anche per il 2026 le marce e le camminate organizzate dall’Asd Marciatori Alta Val Tidone che da alcuni anni promuove sul territorio... Alta Val Tidone, arriva il Punto di Ascolto Adiconsum per la tutela dei consumatoriArriva anche nel comune di Alta Val Tidone il Punto di Ascolto Adiconsum, uno sportello dedicato alla tutela dei consumatori dove i cittadini...