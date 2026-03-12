Alta Val Tidone arriva il Punto di Ascolto Adiconsum per la tutela dei consumatori

Nel comune di Alta Val Tidone è stato inaugurato il Punto di Ascolto Adiconsum, uno sportello dedicato ai consumatori. L’ufficio offre servizi di informazione, consulenza e assistenza sui diritti dei cittadini, con l’obiettivo di supportare chi necessita di chiarimenti o aiuto in ambito di tutela dei consumatori. L’apertura di questo servizio mira a facilitare l’accesso alle risposte e alle pratiche di tutela.

Arriva anche nel comune di Alta Val Tidone il Punto di Ascolto Adiconsum, uno sportello dedicato alla tutela dei consumatori dove i cittadini potranno ricevere informazioni, consulenza e assistenza sui propri diritti. Il servizio partirà mercoledì 18 marzo e sarà attivo ogni mercoledì dalle 10.

