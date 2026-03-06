Sei appuntamenti tra sport e ambiente per il 2026 dei Marciatori Alta Val Tidone

L’Asd Marciatori Alta Val Tidone ha annunciato sei appuntamenti tra sport e ambiente per il 2026. Le marce e le camminate non competitive sono confermate e si svolgeranno come negli anni passati, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire le bellezze ambientali e paesaggistiche dell’Alta Val Tidone mentre praticano attività fisica. L’obiettivo è promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile sul territorio.

Tutte confermate anche per il 2026 le marce e le camminate organizzate dall’Asd Marciatori Alta Val Tidone che da alcuni anni promuove sul territorio appuntamenti non competitivi che uniscono all’attività sportiva un’apprezzata scoperta delle eccellenze ambientali e paesaggistiche dell’Alta Val Tidone. “Gli appuntamenti del 2025 sono stati tutti un vero e proprio successo e ci auguriamo davvero di poter accompagnare anche quest’anno tanti amici e nuovi visitatori alla scoperta del nostro splendido comune in una maniera divertente, sportiva e coinvolgente” commenta Romana Franzini, presidente dell’Asd Marciatori Alta Val Tidone che conta decine di volontari già impegnati nello studio e organizzazione degli eventi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Alta Val Tidone, decisivo intervento dei carabinieri: uomo dissuaso dal gesto estremoIl disagio psicologico può manifestarsi all’improvviso e, soprattutto nei momenti di solitudine, trasformarsi rapidamente in emergenza. Approvato il bilancio del Comune di Alta Val TidoneArriva nell’ultima seduta prima delle festività natalizie l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e del piano opere pubbliche del Comune...