Ancora lavori a Saliceta chiude lo svincolo tra la Complanare e via Giardini

A Saliceta sono in corso lavori che comportano la chiusura dello svincolo tra la Complanare e via Giardini. Giovedì 12 e venerdì 13 marzo, tra le 9 e le 16, lo svincolo di uscita proveniente in direzione Milano verso la SP486 (via Giardini) in direzione Sassuolo sarà interdetto al traffico. La chiusura interessa la strada SS724

Intervento di autostrade al ponte della A1. CHoiude anche il ciclopedonale Modena-Baggiovara Le operazioni si sono rese necessarie a seguito delle ispezioni eseguite nelle scorse settimane e fanno parte della campagna di indagini di Autostrade per l’Italia sulle proprie infrastrutture. ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Costellazioni, i richiedenti asilo saranno spostati. Lavori interni di riqualificazione Verso la demolizione del "189", approvato il progetto. Via agli espropri . 🔗 Leggi su Modenatoday.it Lavori al cavalcavia della A1, senso unico alternato lungo la Giardini a SalicetaSulla strada provinciale 486 "via Giardini" a Modena, nel tratto sottostante il cavalcavia autostradale a Saliceta san Giuliano, lunedì 2 e martedì 3... Sicilia, Anas: lavori ss640, chiude temporaneamente lo svincolo di SerradifalcoLavori Anas sulla SS640: Sette Giorni di Disagi per lo Svincolo di Serradifalco La viabilità della Strada Statale 640, arteria cruciale che...