Autostrada A 4 lavori sul cavalcavia | chiude lo svincolo

Sulla A4 Milano-Brescia, è prevista la chiusura dello svincolo di Sesto San Giovanni a causa di lavori di manutenzione sul cavalcavia. La chiusura sarà temporanea e si rende necessaria per consentire l'intervento di manutenzione. La chiusura dello svincolo potrebbe influire sulla viabilità locale e sui flussi di traffico lungo l'autostrada. La durata dell'intervento non è stata ancora comunicata.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia, si renderà necessario chiudere lo svincolo di Sesto San Giovanni. Chiuso lo svincolo in A4A comunicarlo è autostrade per l'Italia. In particolare dalle 22 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 aprile e dalle 23 di venerdì. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Sicilia, Anas: lavori ss640, chiude temporaneamente lo svincolo di SerradifalcoLavori Anas sulla SS640: Sette Giorni di Disagi per lo Svincolo di Serradifalco La viabilità della Strada Statale 640, arteria cruciale che... Leggi anche: Ancora lavori a Saliceta, chiude lo svincolo tra la Complanare e via Giardini MEGAGRU smonta cavalcavia DANNEGGIATO in una notte per la riparazione Temi più discussi: Lavori in autostrada e in tangenziale, ecco la mappa dei cantieri; Autostrada A 4, lavori sul cavalcavia: chiude lo svincolo; Traffico in A14, un mese fuori dal tunnel: Stop ai lavori fino al 4 maggio; A4 chiusure notturne tra Bergamo e Milano: tutte le modifiche. Via Autostrada, a Bergamo si apre la fase due: partiti i lavori per le piste ciclabiliIL CANTIERE. Lo spartitraffico è pronto, le corsie tornano al centro delle carreggiate. L’impresa: «Avanti senza intoppi». ecodibergamo.it Autostrada A4 Bergamo, tre notti di stop su interi tratti. E la chiusura di tredici caselliInizia una settimana molto complicata per chi usa l'autostrada A4. Tra i caselli chiusi, quelli di Seriate e Grumelli ... bergamo.corriere.it traffico in autostrada del 06-04-2026 - facebook.com facebook Ravenna, incidente in autostrada: muore un giovane di 21 anni, sette ragazzi feriti x.com