Sicurezza idraulica Pisa Sud | lavori in corso per proteggere l' area dagli allagamenti

Sono in corso lavori di miglioramento della sicurezza idraulica a Pisa Sud, nel quartiere di San Giusto e San Marco. L'intervento, inserito nel progetto Binario 14, riguarda la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura. L'amministrazione comunale ha comunicato che l'intervento mira a proteggere l'area dagli allagamenti. I lavori sono attualmente in fase di esecuzione.

In corso interventi per il miglioramento della sicurezza idraulica di Pisa Sud. Come rende noto l'amministrazione comunale, i lavori, che rientrano nell’ambito del progetto Binario 14, interessano i quartieri di San Giusto e San Marco e prevedono la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Partono i lavori per proteggere il potabilizzatore dagli allagamenti: un intervento da oltre un milioneSono iniziati recentemente, nel Comune di Conselice, i lavori per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell’area di via... Anbi Lazio: sicurezza idraulica e tutela del territorio nel sud pontinoNel corso del mese di gennaio 2026 il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ha portato avanti un articolato programma di manutenzione ordinaria della... La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Piano di Bonifica Toscana Sud: 2000 interventi per migliorare la sicurezza idraulicaLa Regione Toscana approva il Piano delle attività di bonifica del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, garantendo la sicurezza idraulica e la funzionalità di fiumi e canali nelle province di Grosseto ... maremmanews.it Sicurezza idraulica: Vecchiano chiede alla Regione risorse per il Rio RotinaIl nuovo finanziamento necessario si aggira intorno a 1 milione di euro di importo ed è fondamentale per completare gli interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi ... msn.com