Lavori al ponte finalmente si comincia Ma cambia la viabilità | Scelte inevitabili
Da martedì 12, sono iniziati i lavori di manutenzione sul ponte di Sant’Agostino, gestiti dalla Provincia di Ferrara. La viabilità nel tratto interessato è stata modificata per consentire gli interventi, che si protrarranno per un certo periodo. La Provincia ha comunicato che tali cambiamenti sono necessari per garantire la sicurezza e il proseguimento delle attività di ripristino. Nessuna data di fine lavori è ancora stata annunciata.
A partire da martedì 12, prenderanno ufficialmente il via i lavori sul ponte di Sant’Agostino, a cura della Provincia di Ferrara, che gestisce il tratto di strada interessato e il ponte in oggetto. Come già annunciato nelle scorse settimane dal sindaco, la Provincia aveva comunicato la partenza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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