Lavori al ponte finalmente si comincia Ma cambia la viabilità | Scelte inevitabili

Da martedì 12, sono iniziati i lavori di manutenzione sul ponte di Sant’Agostino, gestiti dalla Provincia di Ferrara. La viabilità nel tratto interessato è stata modificata per consentire gli interventi, che si protrarranno per un certo periodo. La Provincia ha comunicato che tali cambiamenti sono necessari per garantire la sicurezza e il proseguimento delle attività di ripristino. Nessuna data di fine lavori è ancora stata annunciata.

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