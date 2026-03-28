Calambrone ponte mobile sulla Fi-Pi-Li chiuso al traffico per lavori urgenti | circolazione sospesa per venti giorni come cambia la viabilità

Dal 27 marzo al 19 aprile il ponte mobile sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li a Calambrone è chiuso al traffico per lavori urgenti. La chiusura temporanea del ponte, che collega la rotonda del terminal Tdt con la strada principale, ha comportato la sospensione della circolazione e il devia­mento del traffico veicolare, causando alcuni disagi alla viabilità locale.

Interventi necessari dopo il cedimento dello scorso 6 marzo: traffico veicolare deviato sul ponte Mogadiscio. Il dettaglio delle fasi operative Circolazione sospesa, traffico veicolare deviato e qualche inevitabile disagio. Una situazione determinata dalla chiusura temporanea del ponte mobile Navicelli che collega la rotonda del terminal Tdt alla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, da ieri 27 marzo e fino a domenica 19 aprile prossimo oggetto di lavori urgenti di ripristino e miglioramento locale a seguito del cedimento, il 6 marzo scorso, di uno dei due pistoni che costituiscono il meccanismo di sollevamento del ponte levatoio. Ponte sullo Scolmatore, Dionisi: "Lo faremo con le risorse del Governo". 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Calambrone, ponte mobile sulla Fi-Pi-Li chiuso al traffico per lavori urgenti: circolazione sospesa per venti giorni, come cambia la viabilità Articoli correlati Calambrone, il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li esce dalle guide: caos in porto, traffico paralizzatoLo scarrellamento a causa del probabile cedimento delle cerniere della campata mobile. Ponte mobile sulla Fi-Pi-Li, traffico riaperto alle auto: "Ora gli interventi definitivi"Il sindaco Luca Salvetti sottolinea i tempi record dopo il cedimento di venerdì scorso. Altri aggiornamenti su Calambrone ponte mobile sulla Fi Pi Li... Temi più discussi: Ponte mobile sulla Fi-Pi-Li chiuso al traffico per lavori urgenti: i dettagli; Scolmatore, il Governo apre al ponte mobile; LEGA * SENATO: MARE: POTENTI (LEGA), OK GOVERNO A MIO ODG, IMPEGNO PER PONTE MOBILE SULLO SCOLMATORE. Ponte mobile: Riapre al traffico da mercolediIl ponte mobile sulla Fi-Pi-Li a Livorno potrà essere riaperto al traffico veicolare da mercoledì prossimo ma il transito dei mezzi pesanti sarà spostato sul ponte adiacente di viale Mogadiscio. Così ... rainews.it Cede pilone del ponte che immette nel porto. Paura a Calambrone e traffico nel caosUn improvviso crollo proveniente dal ponte mobile sul canale dei Navicelli a Livorno. La parte interessata è l’ultima della ... msn.com Panoramica della palude del calambrone - facebook.com facebook