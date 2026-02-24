Ponte San Giovanni proseguono i lavori per la realizzazione delle ciclabili | come cambia la viabilità

Il ponte di Ponte San Giovanni è stato chiuso temporaneamente per lavori di costruzione delle nuove piste ciclabili, causati dall’esigenza di migliorare la sicurezza dei ciclisti. La viabilità ha subito variazioni, con deviazioni e restrizioni che dureranno fino a fine febbraio. I lavori interessano un tratto strategico della zona, coinvolgendo anche alcune strade adiacenti. La circolazione si adatta alle nuove disposizioni, che modificano i percorsi abituali degli automobilisti.

Proseguono i lavori di completamento delle nuove piste ciclabili a Ponte San Giovanni. Il Comune di Perugia ha emesso due ordinanze con modifiche alla circolazione stradale che resteranno in vigore fino a sabato 28 febbraio. Con il primo provvedimento (n. 157 del 2026) che riguarda la zona di via Manzoni fino al 28 febbraio 2026, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 nei giorni feriali viene stabilito il senso unico alternato di marcia in via Manzoni, nel tratto compreso fra via Bixio e via Pieve di Campo, il restringimento della carreggiata in via Manzoni, nel tratto compreso fra via Bixio e via Cestellini, il limite massimo di velocità di 30 Kmh in via Manzoni, nel tratto interessato dai lavori e in quelli ad essoadducente, il divieto di sosta permanente con rimozione in via Manzoni, nel tratto di cui al punto 1), il divieto di sosta permanente con rimozione in via Manzoni, sul lato sinistro del tratto di cui al punto 2).