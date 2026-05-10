L’autostima e il rapporto con sè stessi

L’autostima riguarda la percezione che abbiamo di noi stessi e del nostro valore personale. Non si limita al semplice piacersi, ma coinvolge anche come ci confrontiamo con le proprie capacità e limiti. Essa si sviluppa nel tempo attraverso esperienze e interazioni quotidiane. Un buon livello di autostima può influenzare le scelte e il comportamento, mentre un’autocritica eccessiva può portare a insicurezze.

L’autostima è il modo in cui percepiamo il nostro valore personale. Non è legato solo al piacersi ma al rapporto profondo che abbiamo con noi stessi, alla nostra impressione rispetto ai nostri successi, a come affrontiamo gli errori, a come reagiamo di fronte alle difficoltà e a come ci relazioniamo con gli altri. Avere stima di sé non ha niente a che vedere con il sentirsi perfetti o superiori agli altri, bensì significa riconoscere i propri limiti senza sentirsi sbagliati, accettare i propri punti deboli, consapevoli di meritare rispetto, attenzione e cura. L’autostima ha origine dall’insieme delle esperienze vissute. Delle relazioni costruite e delle convinzioni sviluppate nel tempo.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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