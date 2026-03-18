Ricordi e rimpianti | pagine per fare pace con sé stessi

Un nuovo libro intitolato «Water Moon» di Samantha Sotto Yambao affronta temi di ricordi e rimpianti, invitando i lettori a riflettere sulla possibilità di fare pace con sé stessi. La narrazione si apre con una citazione zen che confronta il passato e la perdita, sottolineando l’impossibilità di tornare indietro. Il testo si concentra su esperienze di vita e sul tentativo di accettare ciò che non può essere recuperato.

IL LIBRO. «Un fiore caduto non può tornare sul ramo. Uno specchio rotto non può più brillare» dice l’antico koan zen giapponese posto in esergo a «Water Moon» (Nord) di Samantha Sotto Yambao. Un romanzo fatto per «curare», pensato per chi cerca intrattenimento ma anche un luogo simbolico dove fare pace con i propri rimpianti. Un esempio suggestivo di un filone ricco, una specie di «narrativa di conforto», perlopiù giapponese, che maneggia con garbo temi come la colpa, il ricordo, la possibilità di un nuovo inizio. A Tokyo, dietro un ristorante di ramen, uno strano banco dei pegni in cambio della «pace dell’anima», accetta non gioielli ma rimpianti: pezzi di passato che vengono poi rimessi sul mercato come materiale magico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ricordi e rimpianti: pagine per fare pace con sé stessi Articoli correlati Leggi anche: 31 dicembre, quel bisogno di consapevolezza e di fare i conti con se stessi La pace è la libertà di essere se stessiDal primo anno di scuola noi bambini delle classi quarte partecipiamo al "Progetto Peace", promosso dalla Provincia di Siena e abbiamo conosciuto la... This widow hides a new partner from his children | Full Movie Una raccolta di contenuti su Ricordi e rimpianti pagine per fare... Argomenti discussi: Ricordi e rimpianti: pagine per fare pace con sé stessi; La favola dark di Nisini non s’immerge nel perturbante…. Ricordi e rimpianti: pagine per fare pace con sé stessi«Un fiore caduto/ non può tornare sul ramo./ Uno specchio rotto/ non può più brillare» dice l’antico k?an zen giapponese posto in esergo a «Water Moon» (Nord) di Samantha Sotto Yambao. ecodibergamo.it