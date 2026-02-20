Il coraggio di essere se stessi | con Torsolo torna a teatro la poesia dei burattini

Il Teatro Walter Chiari di Cervia ospita domenica 22 febbraio alle 16 lo spettacolo “Torsolo”, un nuovo show di burattini in baracca. La compagnia di Perugia porta in scena una storia che fa ridere e riflettere, rivolta a bambini e famiglie dai tre anni in su. L’evento nasce dall’idea di riscoprire la poesia dei burattini e coinvolgere il pubblico con marionette colorate e scene divertenti. L’appuntamento promette un pomeriggio di divertimento e magia.

Domenica 22 febbraio, alle 16, al Teatro Walter Chiari di Cervia la compagnia di Perugia presenta “Torsolo”, spettacolo di burattini in baracca per bambini e famiglie dai tre anni in su. Una fiaba teatrale poetica e divertente che parla di amicizia, coraggio e diversità. Nel parco del paese dei burattini, gli amici di un tempo sono cresciuti e hanno smesso di sognare: Massimo è diventato operaio del comune, Gianni direttore dello zoo, mentre solo Torsolo continua a guardare il mondo con occhi puri e a parlare con le farfalle. Quando Lilith, lo straordinario animaletto a cinque zampe, fugge dallo zoo, tutti cercano di catturarla con forza e ingegno, ma sarà proprio Torsolo, il più fragile e sottovalutato, a salvarla, dimostrando che la vera forza nasce dalla sensibilità, dall’empatia e dal coraggio di essere sé stessi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

