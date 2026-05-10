L' auto sbanda e colpisce il guardrail | feriti due uomini Elisoccorso sul posto

Nella notte di sabato 9 maggio, lungo viale XX Settembre a Bondeno, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un guardrail, provocando ferite a due uomini a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un elicottero e un'ambulanza. Le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

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