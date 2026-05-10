L' auto sbanda e colpisce il guardrail | feriti due uomini Elisoccorso sul posto
Nella notte di sabato 9 maggio, lungo viale XX Settembre a Bondeno, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un guardrail, provocando ferite a due uomini a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un elicottero e un'ambulanza. Le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.
Grave incidente stradale. E’ quanto accaduto nella tarda serata di sabato 9 maggio, lungo viale XX Settembre, a Bondeno. Per cause ancora in fase di accertamento, infatti, una vettura con a bordo due persone ha colpito violentemente il guardrail, finendo la propria corsa in mezzo alla strada.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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