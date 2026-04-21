Nuovo incidente sulla superstrada del Liri auto colpisce mezzo pesante e guardrail | un morto e due feriti

Un incidente si è verificato questa mattina sulla superstrada del Liri, coinvolgendo un’auto e un mezzo pesante. L’auto ha urtato contro il mezzo pesante e il guardrail, provocando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. La stessa superstrada era già stata teatro di un incidente mortale il giorno precedente, quando un conducente di un tir era deceduto dopo essere precipitato dal ponte e aver colpito il guardrail.

Un nuovo incidente è avvenuto questa mattina, martedì 21 aprile, sulla superstrada del Liri, dove già ieri il conducente di un tir è morto dopo essere precipitato dal ponte e aver impattato contro il guardrail. Nell'incidente odierno tra un'automobile e un mezzo pesante, è morta una persona, mentre altre due sono rimaste ferite.🔗 Leggi su Fanpage.it

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