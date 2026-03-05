Albino due incidenti in dieci minuti | sfilza di feriti sul posto l’elisoccorso

A Albino si sono verificati due incidenti nel giro di dieci minuti, causando numerosi feriti e portando sul posto un elicottero per il soccorso. La viabilità in Valle Seriana è ormai bloccata, aggravando una giornata segnata da altri problemi di traffico avvenuti mercoledì sera sulla Statale vicino a Casnigo. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Albino. Due incidenti nel giro di pochi minuti, a distanza ravvicinata l’uno dall’altro, stanno paralizzando la viabilità in Valle Seriana, già messa a dura prova mercoledì sera dopo uno scontro sulla Statale all’altezza di Casnigo. Giovedì pomeriggio, 5 marzo, l’allarme è scattato prima nella galleria del dosso, poi sulla provinciale. Nell’incidente in galleria risultano coinvolti una bisarca che trasportava auto, un furgone e un’auto. Almeno cinque le persone ferite, nessuna in condizioni estremamente gravi. Sul posto una sfilza di ambulanze e l’elisoccorso, oltre ai carabinieri di Clusone e i Vigili del fuoco. Poco più avanti, soccorritori e forze dell’ordine sono impegnate su un altro incidente, tra un’auto e una moto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

