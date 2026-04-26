L’Inter si prepara per la partita in trasferta a Torino, dove dovrà affrontare una sfida importante senza Lautaro Martinez, che è indisponibile. La squadra si affida a Thuram, che ha dimostrato di essere una presenza fondamentale in questa fase della stagione. La partita rappresenta un’occasione per l’Inter di mantenere il primato in classifica, con il focus puntato sulla prestazione del giocatore francese.

L’ Inter si affida alla sua certezza più brillante per la delicata trasferta in terra piemontese. Come evidenziato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola significativamente “Ci pensa bomber Thuram”, il numero 9 nerazzurro è tornato a esprimersi sui livelli d’eccellenza che avevano caratterizzato la sua prima parte di stagione. Dopo un fisiologico periodo di appannamento, Marcus Thuram ha ripreso a correre e segnare, blindando una maglia da titolare per la sfida odierna contro il Torino. L’attaccante francese ha dimostrato di poter sopperire con estrema efficacia all’assenza di Lautaro Martinez, mettendo a referto un bottino prezioso di quattro reti e due assist nelle ultime uscite.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, l’ora di Thuram: a Torino per il primato senza Lautaro

Notizie correlate

Sassuolo Inter, Chivu si gode il primato: «Siamo stati cinici e maturi. Sui cambi di Lautaro e Thuram dico…»Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Calciomercato Inter LIVE: Tanta concorrenza...

Thuram in crisi di gol e prestazioni, senza Lautaro l’Inter fatica: siamo al tramonto della ThuLa?di Giuseppe Colicchia Thuram in crisi di gol e prestazioni, senza Lautaro l’Inter fatica: siamo al tramonto della ThuLa? La nostra analisi sul...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Tutto facile per l’Inter: Cagliari battuto 3-0 grazie ai gol di Thuram e Barella; Inter, scatta l’ora di Bonny: il francese titolare con Thuram contro il Como; Barella e Thuram, i due MVP: Il nostro impegno ha ricreato questo bellissimo ambiente.

Inter, Thuram e Calha suonano la carica nel post partita: Ora vogliamo chiudere la pratica!Calhanoglu e Thuram nel post-partita di Inter-Como commentano la vittoria in rimonta dei nerazzurri e l'accesso in finale. spaziointer.it

D'Aversa, occhio a Thuram. Il MataToro dell'Inter vede granata e segnaPablo Picasso, rinomato cultore della tauromachia tanto da riprodurla più volte nella sua opera artistica, non se lo sarebbe immaginato proprio così il matador ideale: Marcus Thuram. Niente vestito da ... tuttosport.com

CASO ROCCHI: L'INTER, PER ORA, NON RISCHIA NULLA - facebook.com facebook

#Inter campione d'Italia se...: Scudetto a 4 punti, può arrivare sabato x.com