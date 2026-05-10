Lautaro e il timbro del Capitano | gol assist e precisione chirurgica all’Olimpico

Lautaro è stato decisivo nella partita di ieri pomeriggio tra Inter e Lazio all’Olimpico. Ha segnato un gol, fornito un assist e mostrato grande precisione in fase offensiva. La sua prestazione ha contribuito al risultato finale, con l’Inter che ha ottenuto una vittoria importante contro la Lazio. La partita si è giocata sotto gli occhi di un pubblico numeroso, con momenti di tensione e spettacolo.

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di Alberto Petrosilli Lautaro è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria di ieri pomeriggio dell’Inter all’Olimpico contro la Lazio. Il focus. L’ Inter ha ritrovato il suo leader assoluto nella trasferta dell’Olimpico. La prestazione di Lautaro Martinez nel secco 0-3 inflitto alla Lazio non è stata solo una prova di forza realizzativa, ma una lezione di efficacia e partecipazione alla manovra che conferma il Capitano come perno insostituibile per il futuro sotto la gestione Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lautaro Martinez e il timbro del Capitano. Il “Toro” ha vissuto una serata di estrema concretezza, ottimizzando ogni pallone toccato negli ultimi trenta metri.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro e il timbro del Capitano: gol, assist e precisione chirurgica all’Olimpico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scalvini trafigge il Lecce: l’Atalanta domina con precisione chirurgicaL’Atalanta guida per 0-1 contro il Lecce al termine della prima frazione, grazie a un inserimento decisivo di Scalvini. Sinner, precisione chirurgica: rovescio all'incrocio delle righe con MachacCon maggiore fatica rispetto ai turni precedenti, ma Jannik Sinner si impone anche agli ottavi di Montecarlo. Argomenti più discussi: Lautaro al 3° tricolore con tre tecnici diversi. Dimarco l’uomo in più; Thuram anima l’Inter: vuole il Doblete! Obiettivo Coppa Italia: può essere la sua miglior stagione; VEDO solo INTER; Power Ranking MVP Serie A: Dimarco guida su Lautaro Martinez, Nico Paz terzo, entra Manu Koné.