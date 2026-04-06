Scalvini trafigge il Lecce | l’Atalanta domina con precisione chirurgica

All'inizio del secondo tempo, l’Atalanta si trova in vantaggio contro il Lecce grazie a un gol di Scalvini, che sfrutta un inserimento deciso. La squadra bergamasca ha mantenuto il controllo del gioco e ha continuato a premere sulla difesa avversaria, portando avanti la propria strategia. Il vantaggio è stato consolidato dopo la rete, mentre il Lecce ha cercato di reagire senza successo.

L’Atalanta guida per 0-1 contro il Lecce al termine della prima frazione, grazie a un inserimento decisivo di Scalvini. Il match si svolge al Via del Mare in una giornata di Pasquetta caratterizzata dal sole. Prima del fischio d’inizio, i calciatori orobici hanno reso omaggio a Graziano Fiorita. Il fisioterapista dei padroni di casa è scomparso meno di un anno fa, rendendo questo incontro un momento di particolare significato emotivo. Efficacia chirurgica e dominanza territoriale. Il Lecce ha iniziato l’incontro con una forte carica agonistica. I salentini hanno cercato di mantenere gli avversari lontani dalla propria area, ma senza produrre occasioni concrete verso la porta difesa da Carnesecchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scalvini trafigge il Lecce: l’Atalanta domina con precisione chirurgica Leggi anche: Lecce-Atalanta diretta: sblocca Scalvini Atalanta, con il Napoli si cambia: dietro spazio a Scalvini e AhanorIn un mese fondamentale per la stagione dell’Atalanta, impegnata tra Serie A, playoff di Champions League e semifinale di Coppa Italia, il prossimo... Eintracht-Atalanta 0-3: gol e highlights | Champions League