Sinner precisione chirurgica | rovescio all' incrocio delle righe con Machac

Jannik Sinner supera con fatica gli ottavi di finale a Montecarlo, confermando la sua presenza nel torneo. La partita si è conclusa con un rovescio all’incrocio delle righe, dimostrando la sua precisione. Nonostante le difficoltà crescenti rispetto ai turni precedenti, il tennista italiano ha mantenuto la concentrazione e si è imposto sull’avversario. La competizione prosegue e Sinner si prepara per i prossimi incontri.

Con maggiore fatica rispetto ai turni precedenti, ma Jannik Sinner si impone anche agli ottavi di Montecarlo. La vittima questa volta è un buon Machac, che dopo essere sprofondato nel primo set, rimonta nel secondo e batte l'azzurro al tie-break. Il terzo set conferma il trend del primo: Machac si arrende, la partita termina 6-1 6-7 6-3 per Sinner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, precisione chirurgica: rovescio all'incrocio delle righe con Machac Leggi anche: Quando gioca Sinner a Doha: esordio contro Machac e possibile incrocio con Alcaraz in finale Scalvini trafigge il Lecce: l’Atalanta domina con precisione chirurgicaL’Atalanta guida per 0-1 contro il Lecce al termine della prima frazione, grazie a un inserimento decisivo di Scalvini. Sinner, due giorni di riposo da numero 1 e poi tutto sulle Atp Finals di Torino: «Sono contento, è un periodo pazzesco. Adesso, vada come vada»Inciso nel libro del tennis l’ultimo rovescio lungolinea, quando la conquista del Master 1000 di fine stagione è completata e il numero uno della classifica riconquistato, gli riaffiora sul volto ... corriere.it Sinner, che colpo da maestro. Ecco il momento preciso in cui disorienta Zverev. VIDEOJannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis italiano alle Atp Finals di Torino. In un match ad altissima intensità, l’altoatesino ha battuto Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 6-3, ... affaritaliani.it