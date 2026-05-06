Laura Morante ha raccontato di aver vissuto un rapporto complicato con la zia Elsa, descrivendola come dispotica e fonte di timore durante l’infanzia. La narrazione rivela come questa dinamica abbia lasciato tracce nel suo rapporto col sonno, in particolare nel sonnambulismo infantile. Inoltre, l’attrice ha parlato del disprezzo della madre verso il suo successo professionale, evidenziando tensioni familiari e percezioni diverse sui percorsi di vita.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato il sonnambulismo infantile il rapporto con la zia?. Perché la madre di Laura Morante disprezzava il successo professionale?. Cosa rispose l'attrice al regista che le urlò contro durante il provino?. Come ha condizionato il passato la sua carriera come regista?.? In Breve Madre dolce e ambizioni minime in una famiglia numerosa di dieci persone.. Risposta decisa al regista Damiano Damiani durante il provino per La Piovra.. Difficoltà produttive in Italia per i film Ciliegine del 2012 e Assolo del 2016.. Figlie Eugenia Costantini e Agnese Claisse lavorano nel settore cinematografico.. Laura Morante rivela il trauma infantile legato alla zia Elsa e la frustrazione per il blocco della carriera da regista prima del debutto con Quasi Grazia il 14 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laura Morante: “Zia Elsa era dispotica, mi faceva paura

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