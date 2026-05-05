L'attrice ha raccontato il rapporto con la zia Elsa, scrittrice, dicendo che le faceva paura perché era una donna un po' dispotica. In una recente intervista, ha anche parlato della sua ammirazione per il suo talento e dell'intelligenza della zia. Ha ricordato alcuni episodi della loro relazione, descrivendo il modo in cui l'influenza di Elsa si è riflessa nella sua carriera e nel suo modo di essere.

Per chi non lo sapesse, infatti, il padre di Laura Morante, lo scrittore e giornalista romano Marcello Morante, era il fratello minore di Elsa Morante, prima donna a essere insignita del Premio Strega nel 1957 con il romanzo L'isola di Arturo, oltre che autrice di La Storia, tra i libri più importanti del Novecento. Della celebre zia, la 69enne Laura Morante fa sapere: «I rapporti con lei si sono interrotti quando avevo 14, 15 anni. Da allora, non l’ho più vista. Una volta l’ho incrociata per strada, ho cambiato marciapiede per non salutarla». Quindi Laura Morante aggiunge: «Mi faceva paura, era una donna un po' dispotica. Intelligente, ma l’opposto di mia madre che, invece era il mio modello: nessuna ambizione, dolce e gentile.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Laura Morante della zia Elsa: «Mi faceva paura, era una donna un po' dispotica»

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