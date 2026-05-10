Laura Frenna, nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha comunicato di essere in attesa del suo primo bambino. L'annuncio è stato fatto durante una puntata del programma, sorprendendo i telespettatori e i presenti in studio. La donna ha condiviso la notizia in modo diretto, senza ulteriori dettagli sulla data prevista del parto o sul partner.

A sorpresa, Laura Frenna, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato di essere incinta per la prima volta. La notizia è stata condivisa attraverso un emozionante messaggio sui social, dove ha ufficializzato anche la sua relazione con Federico Modugno, autore e collega. La gravidanza ha colto di sorpresa i fan, che non si aspettavano un annuncio del genere. Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventano genitori bis Il dolce annuncio di Laura Frenna. In un post commovente, Laura ha rivelato: “Da quando ero piccola ho sempre sognato di avere una figlia e sapevo già come ti avrei chiamata. Ti abbiamo desiderata, sognata, immaginata”.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Laura Frenna annuncia la sua dolce attesa a Uomini e Donne

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