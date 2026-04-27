Clizia Incorvaia è in dolce attesa? La sua risposta in TV

Clizia Incorvaia ha rilasciato una dichiarazione in televisione riguardo alle recenti foto che mostravano un pancino sospetto. La modella e influencer ha chiarito di non essere in dolce attesa, smentendo così le voci circolate sui social e sui media nelle ultime settimane. Le sue parole sono arrivate dopo la diffusione delle immagini che avevano alimentato i dubbi sui possibili cambiamenti nel suo corpo.

Clizia Incorvaia smentisce la terza gravidanza: ecco le sue prime parole dopo le foto del pancino sospetto. Clizia Incorvaia mette fine alle voci che negli ultimi giorni hanno infiammato il gossip online: nessuna nuova gravidanza in arrivo. L’influencer e conduttrice ha deciso di intervenire personalmente per chiarire la situazione, smentendo con fermezza le indiscrezioni circolate sui social e su diversi portali di spettacolo. Tutto era partito da alcune foto e da interpretazioni affrettate dei fan, che avevano ipotizzato un secondo bebè in arrivo insieme al marito Paolo Ciavarro. I commenti si erano moltiplicati rapidamente, trasformando una semplice supposizione in una notizia data quasi per certa.🔗 Leggi su 361magazine.com

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