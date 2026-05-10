Latina arrestato il condannato per maltrattamenti | torna in carcere

A Latina, un uomo con precedenti penali è stato nuovamente arrestato e portato in carcere. La sua condanna riguarda episodi di maltrattamenti, e l’arresto è stato disposto a seguito di un’ulteriore verifica della sua situazione giudiziaria. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per diversi reati, è stato trovato in possesso di documenti e oggetti che hanno confermato la sua identità e lo hanno portato al ritorno in cella.

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? Domande chiave Chi è l'uomo con un lungo curriculum criminale arrestato a Latina?. Quali altri reati violenti hanno portato al ripristino della sua detenzione?. Come ha fatto la Squadra Mobile a rintracciare il condannato in casa?. Quanto tempo dovrà scontare l'uomo per i suoi precedenti penali?.? In Breve Sentenza definitiva della Corte d'Appello di Roma emessa il 1 luglio 2024.. Pena residua calcolata in un anno, undici mesi e sette giorni.. Precedenti penali includono reati contro il patrimonio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.. Trasferimento del condannato presso la Casa Circondariale di Latina dopo l'arresto domiciliare.. Gli investigatori della Squadra Mobile di Latina hanno rintracciato e arrestato un uomo nel capoluogo pontino, condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latina, arrestato il condannato per maltrattamenti: torna in carcere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, 59enne condannato a 4 anni finisce in carcereÈ giunto al termine dell'iter giudiziario il procedimento a carico di un cinquantanovenne residente a Colfelice, resosi responsabile di gravi reati... Maltrattamenti in famiglia, rintracciato e arrestato un condannatoLa Polizia di Stato di Latina ha eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per maltrattamenti...