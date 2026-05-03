Domenica 3 maggio, l'Atalanta ha concluso la partita contro il Genoa con un pareggio a reti inviolate, mantenendo la posizione in classifica. Nel frattempo, il Bologna ha ottenuto una vittoria che ha lasciato soddisfazione tra i suoi tifosi, mentre il Sassuolo ha subito una sconfitta. La corsa al settimo posto continua, con le squadre impegnate nelle ultime giornate di campionato.

Domenica di riposo per l’Atalanta, dopo lo 0-0 alla New Balance Arena nella serata di sabato 2 maggio contro il Genoa. I nerazzurri di Palladino sono rimasti alla finestra in attesa di buone notizie per la difesa del settimo posto, ultima posizione utile per la qualificazione alla Conference League a condizione che l’Inter batta la Lazio nella finale di Coppa Italia, mercoledì 13 maggio all’Olimpico. In attesa di Cremonese-Lazio, lunedì 4 (alle 18.30), la giornata sul divano ha regalato una buona e una cattiva notizia ai nerazzurri. Il pareggio senza gol tra Bologna e Cagliari vale un sorriso per Palladino: lo 0-0 al Dall’Ara regala solo un...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta e la difesa del settimo posto: il Bologna regala un sorriso, il Sassuolo no

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