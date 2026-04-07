La stagione dello sci è stata da record sulle piste del Friuli Venezia Giulia

Si chiude la stagione sciistica 20252026 nel Friuli Venezia Giulia, con dati che confermano un afflusso di appassionati superiore alle aspettative. Le strutture di montagna hanno registrato un numero di visitatori più elevato rispetto agli anni precedenti, contribuendo a un bilancio positivo per le località alpine della regione. I numeri ufficiali indicano che questa sessione invernale è stata tra le più frequentate degli ultimi tempi.

Cala il sipario sul periodo invernale 20252026 del Friuli Venezia Giulia e i numeri decretano un successo consistente. Con la chiusura definitiva degli impianti di Sella Nevea nel giorno di Pasquetta, PromoTurismoFvg traccia il bilancio di una “stagione da record” che ha visto la regione confermarsi meta importante per gli amanti dello sci. Il dato complessivo regionale parla chiaro: 976.259 primi ingressi, con un incremento del 7,7 per cento rispetto all'anno precedente. Ancora più forte il volume dei passaggi totali sugli impianti, che hanno superato quota 10,4 milioni (+6,4 per cento). Se la maggior parte dei poli (Piancavallo,... 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Stagione dello sci da 10 milioni di passaggi in Friuli Venezia GiuliaBini: “Tutti i numeri sono di segno positivo, a riprova di un sistema che funziona.

Coppa del mondo di sci, Bini: “Grande visibilità al Friuli Venezia Giulia”L'assessore regionale al Turismo si è complimentato con organizzatori e volontari.

Temi più discussi: Parte la stagione dello sci in Friuli, la promessa: impianti anche con la zona arancione; Montagna Fvg: un inverno di successo pari al +6,3% di sciatori; Prima vittoria stagionale per Arturo Severi; Otto giovani atleti pordenonesi convocati per i campionati italiani di sci alpino.

La stagione dello sci è stata da record sulle piste del Friuli Venezia GiuliaL'ultima ad ammainare la bandiera tra le piste regionali è stata Sella Nevea. Tra il venerdì santo e Pasquetta quasi 5mila appassionati hanno approfittato del sole e delle ottime condizioni delle pist ... udinetoday.it

Stagione dello sci da 10 milioni di passaggi in Friuli Venezia GiuliaBini: Tutti i numeri sono di segno positivo a riprova di un sistema che funziona. Anche sotto il profilo del gradimento, gli sciatori segnalano l'eccellenza delle nostre piste ... triesteprima.it

Veneto e Friuli Venezia Giulia sono tra le regioni più esposte al rialzo dei prezzi. Particolare attenzione ai costi dei generi alimentari - facebook.com facebook

Pubblichiamo il Bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia emesso in data odierna Bollettino: cfd.protezionecivile.fvg.it/docs/avalanche… info: protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-… x.com