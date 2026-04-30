Edoardo De Antoni al Rally del Friuli Venezia Giulia

Edoardo De Antoni partecipa al Rally del Friuli Venezia Giulia, un evento fuori dal campionato. Nonostante ciò, ha intenzione di competere con entusiasmo, puntando a risultati importanti. La gara rappresenta l’occasione per lui di mettersi in mostra e prepararsi per il prossimo impegno della Coppa Rally ACI Sport di quinta zona. La competizione si svolge in una regione nota per le sue strade impegnative e i percorsi tecnici.

È un'apparizione extra campionato ma gli stimoli per puntare in alto sono davvero tanti, in attesa di salire sulla pedana del prossimo Rally del Friuli Venezia Giulia che darà il via ufficiale alla Coppa Rally ACI Sport di quinta zona. Stiamo parlando di Edoardo De Antoni, terzo assoluto nelle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Edoardo De Antoni nel Trofeo Lancia al Rally Il Ciocco e Valle del SerchioIl pilota di Camposampiero debutta nel Campionato Italiano Assoluto Rally al volante della Lancia Ypsilon HF Rally4 supportato da Xmotors Team, Next... De Antoni firma la rimonta al Rally Il Ciocco: podio e vetta nel Trofeo LanciaParte con il piede giusto il 2026 del pilota di Camposampiero, secondo nell'atto inaugurale della serie Lancia e terzo in chiave CIAR due ruote... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: De Antoni conta su un Friuli Venezia Giulia amico; Calcioscommesse in Serie C: squalificati tre ex calciatori della Lucchese, uno giocava anche nel Livorno; Scommettevano sulle partite: squalifica per Giacchino, Selvini e Antoni; Ex amaranto. Antoni squalificato quattro mesi per calcioscommesse. De Antoni conta su un Friuli Venezia Giulia amicoIl patavino, terzo assoluto nel 2023 e nel 2022, tornerà al via della tappa inaugurale della Coppa Rally ACI Sport di quinta zona. trevisotoday.it Monopli, volto nuovo sulla corsia sinistra: dal Livorno arriva Edoardo AntoniL'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che è stato trovato l'accordo con la SS Monopoli 1966 per il trasferimento a titolo definitivo di Edoardo Antoni. tuttomercatoweb.com Scommettevano sulle partite: squalifica per Giacchino, Selvini e Antoni Squalifica a tre ex rossoneri della scorsa stagione per aver scommesso: Alessandro Selvini, Gabriele Giacchino e Edoardo Antoni sono stati ritenuti colpevoli dopo che la Procura Federale - facebook.com facebook