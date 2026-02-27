Economia padovana in tempo reale | Confcommercio e InfoCamere lanciano una dashboard interattiva

Confcommercio e InfoCamere hanno lanciato una nuova dashboard interattiva che monitora l’andamento dell’economia padovana nel settore terziario. Lo strumento fornisce dati aggiornati in tempo reale, consentendo di analizzare le tendenze economiche locali con maggiore precisione. La piattaforma si rivolge a chi deve prendere decisioni basate sui numeri e sui trend attuali.

Padova può contare da oggi su uno strumento nuovo per leggere l'andamento dell'economia del terziario con un livello di dettaglio e aggiornamento pensato per decisioni "data-driven". Si tratta della dashboard interattiva realizzata da InfoCamere per Confcommercio Padova, con il sostegno della.