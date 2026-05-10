L’Ascoli prova a riprendere il ritmo Un pari nel test col Fossombrone

L'Ascoli ha affrontato il Fossombrone in un test amichevole, terminato con un pareggio. La squadra sta preparando la trasferta del secondo turno della fase nazionale dei playoff, con il tecnico che ha aumentato l’intensità degli allenamenti. La partita di oggi segna un passo importante nella fase di avvicinamento all’esordio ufficiale, previsto per la prossima settimana. La formazione si sta concentrando sui dettagli in vista dell’impegno in trasferta.

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Ascoli, adesso si inizia a fare sul serio. Tomei alza i giri dei suoi uomini. I bianconeri si avviano verso la settimana che condurrà all’esordio in trasferta previsto nel secondo turno della fase nazionale playoff. Il debutto del Picchio è programmato per domenica 17 in trasferta contro una delle avversarie che riusciranno a superare il primo turno nazionale che si svilupperà nel doppio scontro di oggi (andata) e mercoledì 13 (ritorno). Chi saprà centrare la qualificazione prenderà parte al sorteggio di giovedì 14 che vedrà gli ingressi delle teste di serie Ascoli, Brescia e Catania. In attesa di conoscere chi potrà essere l’attesa sfidante...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Ascoli prova a riprendere il ritmo. Un pari nel test col Fossombrone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ascoli, pareggio con il Fossombrone: Tomei testa la rosa per i playoff? Punti chiave Come influenzerà la gestione del minutaggio la condizione fisica dei giocatori? Perché il gol di Giometti ha messo in difficoltà i... Leggi anche: Va a riprendere il figlio a scuola. Ferita da una donna col taglierino