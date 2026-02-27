Va a riprendere il figlio a scuola Ferita da una donna col taglierino

Un genitore si reca a prendere il figlio a scuola e si trova coinvolto in un episodio di violenza. Durante l'estrazione del bambino, una donna si avvicina e, senza preavviso, la colpisce con un taglierino. La donna ha cercato di sfilargli un oggetto dal taschino, scatenando una reazione improvvisa. La situazione si è conclusa con ferite che hanno richiesto assistenza medica.

Si imbatte nella follia altrui quando va a riprendere il figlio a scuola. La pesarese che ha denunciato il fatto alla Polizia è stata ferita con un taglierino da una donna sulla cinquantina che è arrivata ad aggredirla per "estorcergli" un fazzoletto. E' accaduto il 20 febbraio in via Turati a Pantano, a duecento metri dall'ingresso della scuola primaria Lubich (foto). In pratica la mamma sale in auto, sta per ripartire quando viene avvicinata da una donna che arriva in bicicletta e si accosta al finestrino. La mamma non dubita di quel "volto d'angelo" abbassa il vetro e dà seguito alla richiesta. La mamma passa il fazzoletto, ma la tipa – una cinquantenne, dai capelli mossi e chiari – con fare prepotente e accento straniero, sfodera la lama che va a tagliare il polso della malcapitata la quale per difendersi riparte con l'auto.