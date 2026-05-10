L’arte del brocantage | la geografia del desiderio tra i mercatini domenicali
Nel cuore di Parigi si trova il Marché aux Puces de Saint-Ouen, un mercato famoso per le sue bancarelle di oggetti d’antiquariato e vintage. Questo luogo, caratterizzato da vicoli stretti e labirintici, è da decenni il punto di riferimento per chi cerca pezzi unici e di valore. La sua storia si intreccia con l’attività di molti venditori e acquirenti, che ogni settimana si riuniscono in questa zona per scoprire e scambiare oggetti d’epoca.
Life&People.it Labirinto di vicoli stretti per eccellenza, il Marché aux Puces de Saint-Ouen, alle porte di Parigi, rappresenta l’epicentro della caccia al pezzo raro. Qui, tra le bancarelle e i padiglioni del Paul Bert Serpette, la storia del brocantage trova le sue origini i più celebri. A creare questi spazi è una Parigi di fine Ottocento in cui gli chiffonniers, umili raccoglitori di stracci, erano confinati fuori dalle mura cittadine per questioni di decoro e anche di igiene pubblica. L’atto stesso di scambiare vecchi tessuti, metalli e cianfrusaglie rappresentava innanzitutto una questione di sopravvivenza per queste persone, un’atmosfera che nei mercatini domenicali appare oggi completamente cambiata.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
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