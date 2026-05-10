L’arte del brocantage | la geografia del desiderio tra i mercatini domenicali

Nel cuore di Parigi si trova il Marché aux Puces de Saint-Ouen, un mercato famoso per le sue bancarelle di oggetti d’antiquariato e vintage. Questo luogo, caratterizzato da vicoli stretti e labirintici, è da decenni il punto di riferimento per chi cerca pezzi unici e di valore. La sua storia si intreccia con l’attività di molti venditori e acquirenti, che ogni settimana si riuniscono in questa zona per scoprire e scambiare oggetti d’epoca.

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