La magie de l' erotisme IV edizione - l' arte del desiderio
Il 9 maggio, alle ore 18,00, si terrà presso la "Galleria il Leone" di via Aleardo Aleardi 12 Roma, il vernissage della mostra "La Magie de l'Erotisme - L'arte del desiderio" curata da Claudia Bevilacqua.Un appuntamento giunto alla quarta edizione, grazie al successo ottenuto negli anni.🔗 Leggi su Romatoday.it
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