Garlasco la scoperta dei Ris a casa di Chiara Poggi

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le indagini a Garlasco sono riprese con l’intervento dei Ris presso l’abitazione della vittima. Le forze dell’ordine hanno impiegato tecnologie moderne per analizzare l’area, in una fase che coinvolge sia ricostruzioni passate sia verifiche aggiornate. La vicenda si inserisce nel procedimento giudiziario ancora aperto, senza che siano state fornite nuove imputazioni ufficiali.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna a muoversi su un terreno che intreccia memoria giudiziaria e nuove tecnologie investigative. Dalla Procura di Pavia sono infatti arrivate nuove indiscrezioni legate al lavoro affidato ai Ris di Cagliari, chiamati a rileggere uno dei delitti più discussi degli ultimi decenni attraverso strumenti che nel 2007 non erano ancora disponibili con l’attuale livello di precisione. Il punto di partenza è stato un sopralluogo approfondito nella villetta dei Poggi, trasformata ancora una volta nel centro di una ricostruzione che prova a rimettere in ordine ogni dettaglio della scena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati “Non ci sono chat”. Garlasco, Chiara Poggi e Andrea Sempio: la scoperta nel pcA quasi vent’anni da quel 13 agosto 2007 che sconvolse una tranquilla villetta di provincia, il delitto di Garlasco continua a interrogare... “Mai visto niente del genere”. Garlasco, l’ultima scoperta sull’omicidio di Chiara PoggiQuando è morta Chiara Poggi? È questa la domanda che, a distanza di anni, continua a tornare al centro dell’inchiesta e del dibattito pubblico su uno... Garlasco, l'inquietante scoperta nella casa della nonna di Chiara Altri aggiornamenti su Chiara Poggi Temi più discussi: Garlasco, la scoperta dopo l'analisi del pc di Chiara Poggi: gli accessi ai file e nodo delle celle telefoniche, cosa cambia; Garlasco, difesa di Sempio identifica arma del delitto ma resta il dubbio perché non può essere l'unica; Garlasco, Chiara Poggi aggredita sul divano: ricostruita la dinamica dell'aggressione. Dall'arma all'orario del delitto, cosa cambia; Garlasco, Chiara Poggi lottò con il suo assassino. Garlasco, depositata la perizia sui pc di Chiara Poggi e Stasi: passo in avanti verso la chiusura delle indaginiIl professor Paolo Dal Checco, consulente tecnico informatico incaricato dalla Procura di Pavia, ha consegnato l'attesa perizia effettuata sui pc di Chiara ... fanpage.it Garlasco, l'allarme di casa Poggi disattivato e riattivato tutte le notti prima del delitto, la mappa completaPerché Chiara Poggi disattivò l'allarme all'1:50 prima del delitto di Garlasco? La ragazza lo fece anche nelle notti precedenti: il possibile motivo ... virgilio.it Garlasco, depositata la perizia sui pc di Chiara Poggi e Stasi, ipotesi ritrovamento cartella "militare", si va verso fine indagini x.com L’immagine mostrerebbe Stasi in maniche corte, senza evidenti graffi o lesioni sulle braccia, proprio mentre la nuova ricostruzione del delitto ipotizza una difesa attiva di Chiara Poggi e una possibile colluttazione più lunga di quanto si sia ritenuto finora. Intant - facebook.com facebook