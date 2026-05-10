L’Aquila si unisce | musica e cuore per Antonietta Centofanti

A L'Aquila, diverse associazioni si sono riunite per dedicare un evento alla memoria di Antonietta Centofanti, coinvolgendo musica e momenti di riflessione. La cerimonia si svolge in una data significativa e si propone di mantenere vivo il ricordo attraverso attività culturali e incontri pubblici. La partecipazione collettiva mira a creare un momento di condivisione e a rafforzare il legame tra cittadini e storia locale.

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? Domande chiave Come può la memoria del 6 aprile diventare un luogo vivo? Chi sono le associazioni che si uniscono per onorare Antonietta? Perché la giornalista lottava contro i memoriali freddi e statici? Cosa accadrà alla scalinata dedicata alla memoria della donna??? In Breve Programma 10 maggio: musica all'Oratorio San Giuseppe e teatro con Paola Giammaria. Studenti dell'Istituto Rodari Sassa partecipano all'intitolazione della scalinata al Parco della Memoria. Cena comunitar .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila si unisce: musica e cuore per Antonietta Centofanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milano si accende: il festival che unisce podcast, cinema e musicaDal 10 al 12 aprile, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano diventerà l’epicentro di un dialogo multidisciplinare che intreccia giornalismo,... L’Aquila: lo sport unisce scuola e famiglie per l’autismo? Domande chiave Come può lo sport abbattere le barriere dell'autismo a L'Aquila? Quali associazioni sportive locali hanno aderito al progetto...